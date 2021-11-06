كيفية إصدار وتفعيل بطاقة موسم الرياض من الراجحي ” مميزات بطاقة موسم الرياض ” من أبرز ما يتم البحث عنه مؤخرًا فقد شهد موسم الرياض إقبالًا كبيرًا على جميع الفاعليات والألعاب منها الملاهي الشتوي وسفاري الرياض والكومباوت فليد وغيرها، فقد أصدر مصرف الراجحي بطاقة موسم الرياض لاستخدامها أثناء الموسم.

مميزات بطاقة موسم الرياض

تقدم البطاقة للعملاء مجموعة من العروض والخصومات الحصرية في موسم الرياض ويمكن الحصول عليها من خلال تطبيق الراجحي ووضعها في حسابك الجاري، ومن مميزاتها إمكانية الاستخدام محليًا والاستخدام الدولي، والحصول على نقطتان عند كل ريال، الدخول في برنامج مكافأة الذي يتيح لك كسب النقاط عند الشراء باستخدام البطاقة والاستفادة منها وتحويلها إلى عدة خيارات عند المكافأة، أيضًا تتيح لك خصومات فورية لدى عدد من المتاجر ونقاط البيع، وسهولة التحويل من حساب البطاقة عبر خدمة المباشر أفراد أو من التطبيق، وسهولة الإصدار الفوري من أحد فروع المصرف.

كيفية إصدار وتفعيل بطاقة موسم الرياض من الراجحي

لإصدار بطاقة الراجحي موسم الرياض اتبع الخطوات الآتية:

الدخول لتطبيق الراجحي ثم الدخول إلى استكشاف البطاقات.

أو اختر من القائمة البطاقات ثم استكشف بطاقاتنا.

تظهر أمامك البطاقات مسبقة الدفع ومن ضمنهم بطاقة موسم الرياض.

انقر على عرض التفاصيل تظهر أمامك مميزات البطاقة.

النقر على أيقونة طلب هذه البطاقة من ثم النقر على التالي.

يظهر الحساب الذي تريد تفعيل البطاقة منه.

من ثم يظهر أمامك التفاصيل الاسم على البطاقة والمدينة والشارع والرقم والرمز البريدي.

النقر على ” أوافق على الشروط والأحكام “.

ثم التأكيد سوف يتم تفعيل البطاقة مباشرة .

إذا ظهر لك هذه الخدمة غير متاحة حاليًا توجه إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي أو الهاتف المصرفي أو التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعي توتير من أجل تفعيل وطلب البطاقة بدون مشاكل وحل المشكلة بشكل فوري.

البطاقة مسبقة الدفع تستطيع شحنها قبل الاستخدام أو أن تسحب مباشرة من حسابك الذي قمت باختياره عند طلب البطاقة.

بذلك نكون قد أوضحنا كيفية إصدار وتفعيل بطاقة موسم الرياض من الراجحي و مميزات بطاقة موسم الرياض للعملاء . ومن الجدير بالذكر أن موسم الرياض يضم نحو 7400 فاعلية موزعة على 14 منطقة بالرياض.