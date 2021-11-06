أخبار اليمن : النعيمي وحازب يفتتحان كلية العلوم الطبية في جامعة سبأ

النعيمي وحازب يفتتحان كلية العلوم الطبية في جامعة سبأافتتح عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد صالح النعيمي، ومعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، اليوم، كلية العلوم الطبية في جامعة سبأ.

واطّلع النعيمي وحازب على تجهيزات الكلية وأقسامها الطبية، التي تضم: "الصيدلة العام، والصيدلة السريرية (دكتور صيدلي)، والمختبرات الطبية".

واستمعا من رئيس الجامعة، الدكتور عمرو النجار، إلى شرح عن التجهيزات في المعامل الطبية والقاعات الدراسية، والبنية التحتية والأكاديمية والإدارية، التي وفّرتها الكلية طبقاً لمواصفات الجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي.

وأشاد النعيمي بمستوى البنية التحتية والتجهيزات الحديثة في الكلية، وخطواتها في تطبيق معايير الجودة، والاعتماد الأكاديمي في أدائها التعليمي.

وأكد أن افتتاح الكلية، في ظل استمرار العدوان، يعكس الصمود في وجه العدوان الذي استهدف مقدرات الوطن والمؤسسات التعليمية .. منوهاً بدور القطاع الخاص ورأس المال الوطني في تحقيق إنجازات ومتطلبات التنمية، لاسيما في مجالي التعليم والصحة.

واعتبر عضو السياسي الأعلى النعيمي افتتاح جامعات حكومية وأهلية في ظل العدوان رسالة بمُضي الشعب اليمني في جبهة التسلّح بالعلم والمعرفة .. مؤكداً حرص المجلس السياسي الأعلى على دعم وتشجيع رأس المال الخاص، وتذليل الصعاب أمامهم للاستثمار في هذا النوع من التعليم المعوّل عليه إحداث تنمية شاملة، وتحقيق مضامين الرؤية الوطنية.

فيما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن افتتاح الكلية يأتي في إطار الإنجازات العلمية والبحثية التي تحققها الجامعات اليمنية (الحكومية والأهلية).

واعتبر الاستثمار في التعليم العالي من أهم الاستثمارات، لارتباطه بتنمية العقول وقدرات الأجيال، وتمكينهم من الإبداع والعطاء وبناء الأوطان.

ونوّه بالنشاط العلمي والبحثي للجامعات اليمنية، خلال العام الجاري، في المجالات: الطبية، والهندسية، والتقنية، والعلوم الإدارية .. مثنياً على إنجازات جامعة سبأ على صعيد البنية التحتية، والتجهيزات، والمعامل، والكادر الأكاديمي والإداري، وفقاً للمعايير المعتمدة وإنجازها، لإنشاء وتجهيز الكلية خلال فترة قياسية، وتمّيزها في عقد مؤتمر سبأ العلمي لطب الأسنان.

وأشار الوزير حازب إلى أن الوزارة أنجزت المعايير والشروط المرجعية الوطنية الأكاديمية لـ16 برنامجاً في المجالات الطبية والهندسية، بخبرات وبأيادٍ يمنية للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات، وتجويد نوعية المخرجات وفق احتياجات سوق العمل.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة، الدكتور النجار، سعي الجامعة -من خلال فتح الكلية- لتلبية احتياج سوق العمل من اليد العاملة والماهرة للإسهام في تحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية.