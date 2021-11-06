كوت ديفوار تتسلم أكثر من 400 ألف جرعة لقاح من إسبانيا وفنلندا وأيسلندا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "آل باييس" الإسبانية أن الشحنة كانت تضم أيضا 98 ألفا و400 جرعة أخرى من نفس العلامة التجارية تبرعت بها فنلندا و 7 آلاف و200 جرعة من أيسلندا.

وأشارت الصحيفة إلى أن التبرعات تعد جزء من مبادرة كوفاكس بين القطاعين العام والخاص، والتى تسعى إلى ضمان عدم تخلف البلدان ذات الدخل المنخفض عن الركب فى حملة التطعيم العالمية للحد من جائحة فيروس كورونا.