مسيرات حول العالم لإحياء ذكرى اليوم العالمى للعمل من أجل العدالة المناخية

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم السبت- عبر موقعها الإلكترونى - أن النشطاء فى الفلبين تجمعوا أيضا بالإضافة إلى تجمع أخرين مماثلين لهم فى اسكتلندا، وكذلك كوريا الجنوبية واندونيسيا و نيوزيلندا وفرنسا كما انتشرت المسيرات فى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم تساقط الأمطار فى جلاسكو لم يمتنع الأشخاص من المشاركة فى المسيرات، ومن المتوقع أن يشارك بين 50 ألفا و100 ألف شخص فى ذكرى اليوم العالمى للعمل من أجل العدالة المناخية فى جلاسكو فقط مع أكثر من 200 حدث مشابهة فى مناطق عدة حول العالم وأكثر من 100 حدث فى المملكة المتحدة وحدها.