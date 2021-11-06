فايزر: جائحة كورونا فى أمريكا قد تنتهى يناير المقبل

جدة - نرمين السيد - وأفاد عبر شبكة "سى أن بى سى" الأمريكية بأن جائحة Covid-19 قد تنتهى فى الولايات المتحدة بحلول الوقت الذى تدخل فيه تفويضات اللقاح فى مكان العمل حيز التنفيذ مطلع يناير.
وذكرت الشبكة الأمريكية أن متطلبات اللقاح من إدارة السلامة والصحة المهنية تبدأ فى 4 يناير لأى شركة تضم 100 موظف على الأقل، مشيرة إلى أنه يجب أن يحصل حوالى 84 مليون عامل فى القطاع الخاص إما على جرعة ثانية من موديرنا أو فايزر أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون بحلول ذلك التاريخ أو يواجهون اختبارات منتظمة للفيروس.
وصرح جوتليب (مفوض سابق فى إدارة الغذاء والدواء) أن "هذه التفويضات التى سيتم وضعها بحلول 4 يناير تأتى حقا فى نهاية هذا الوباء"، مضيفا "بحلول 4 يناير قد يكون هذا الوباء قد انتهى، على الأقل فيما يتعلق بالولايات المتحدة بعد أن نجتاز موجة الدلتا هذه من العدوى".
وجاءت تصريحات جوتليب فى أعقاب بيانات من شركة Pfizer التى أشارت إلى أن حبوب Covid المضادة للفيروسات، عند إقرانها بأدوية فيروس نقص المناعة البشرية قللت من احتمالية دخول المستشفى أو الوفاة بنسبة 89٪ لدى البالغين المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.
هذا، وأفاد عضو مجلس إدارة شركة فايزر بأن العقار الجديد لا ينبغى اعتباره بديلا لتطعيم المزيد من الأمريكيين ضد الفيروس، مضيفا أنه يعتقد أن لقاحات Covid الدورية والتغييرات فى اللقاحات قد تكون ضرورية للمضى قدما.
وأشار إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد فى علاج الحالات لدى مجموعة من الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.
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