إصابة 3 أشخاص فى حادث طعن على متن قطار فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - نقلت إذاعة "مونت كارلو"، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا فى هجوم بسكين على متن أحد القطارات بين مدينتى رينسبرج ونورمبرج فى وقت مبكر اليوم السبت 06 نوفمبر 2021، مضيفا أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم.





وقالت وسائل إعلام ألمانية، إنه لا توجد تفاصيل حتى الآن بشأن هوية المهاجم أو الضحايا أو خطورة الإصابات التى تعرضوا لها. وأضافت أن الهجوم وقع فى الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش قرب نوماركت، وأن القطار توقف فى زايبرسدورف جنوب شرقى نورمبرج. وذكرت شرطة بلدة نويماركت إن دير أوبربفالتز فى بيان "وفق المعلومات الأولية، أصيب عدد من الأشخاص بجروح"، مؤكدة أن "الخطر زال الآن". وتم تعليق حركة القطار السريع "ICE" فى محطة زويبرسدورف فى جنوب البلاد حيث بدأت عملية واسعة للشرطة.

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