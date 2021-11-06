لبنان ينصح رعاياه المتواجدين فى إثيوبيا بمغادرة البلاد فى أقرب فرصة ممكنة

ودعت الخارجية اللبنانية اليوم السبت إلى الحذر خلال التجول ليلا، وتأمين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصى عند الضرورة.
وأكدت وزارة الخارجية اللبنانية أنه يمكن للحالات الطارئة أيضا التواصل مع السفارة اللبنانية فى القاهرة.
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