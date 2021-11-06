بنك التنمية الاجتماعية السعودي أوضح عن تفاصيل التمويل النقدي من قبل بنك التنمية الاجتماعية، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن الهدف من التمويل النقدي للمستفيدين من بنك التنمية الاجتماعية، حيث أن نقوم بعرض كافة شروط التمويل النقدي المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، ولذلك البنك أوضح علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصتاََ تويتر بعد زيادة البحث على محركات جوجل في الفترة الأخيرة، وعدم الالتزام بالسداد، ولذلك بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أعلن عن الفئات المستفيدة من التمويل النقدي للبنك، والأنشطة التي يمولها.

التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة :

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ولذلك البنك منتج تمويلي يقدم لجميع المواطنين السعوديين القادرين على العمل، والعاملين سواء في القطاع الخاص والحكومي، وهذا للفئة التي ترغب في الدخل الشهري الذين يمتلكون حرفة أو مهارة معينة، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين المستفيدين لكي يتيح لهم هذا التمويل النقدي، ولذلك في هذه الحالة يتم ممارسة الأعمال الحرة.

تعزيز ممارسة الأعمال الحرة.

المساهمة لكي يتم تحسين الأوضاع المعيشية.

في هذه الحالة إيجاد دخل أساسي أو إضافي للمستفيدين.

خفض نسبة البطالة.

الهدف من التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية :

بنك التنمية الاجتماعية أوضح علي أن سوف يهدف التمويل النقدي للموظفين السعوديين براتب أقل من 20000 ألف أو أقل، وهذا لجميع الباحثين عن العمل، أو الغير مخدومين وهذا من خلال القنوات التمويل التقليدية، ولذلك أوضح بنك التنمية الاجتماعية تمويل نقدي لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين أصحاب مهو الخدمات التخصصية، وهذا ممن لديه مهارة أو معرفة، وهذا لكي يتم ممارسة الأعمال الحرة للمواطنين السعوديين مثل، الإنتاج الفني والإبداعي، وتطوير جميع التطبيقات، بالإضافة إلى ذلك تعمل على عدد من مسارات تمويل العمل الحر في الفترة القادمة.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية يجب على المتقدم أن أن يكون مدين باي قرض. يجب على المتقدم إدخال أن يكون مضي سنة من تاريخ سداد آخر التزام للبنك. يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 عاماً. على المتقدم أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص به أكثر من عشرون ألف ريال سعودي. يجب على المتقدم يقدم ضمان مقابل التمويل. لا يتجاوز المتقدم مدة السداد عن 40 شهراً. يجب على المتقدم تحديد نشاط العمل الحر الراغب فيه المتقدم.

شروط الحصول على التمويل النقدي من بنك التنمية الاجتماعية :