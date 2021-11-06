“رابط شغال” تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية madrasatisa 1443 لطلاب مراحل التعليم المختلفة

ننشر لكم متابعينا الكرام رابط شغال لدخول منصة مدرستي التعليمية 1443 لتسجيل طلاب وطالبات مراحل التعليم المختلفة، حيث تزداد يوماً بعد يوم أهمية منصة مدرستي التعليمية عن بعد بالنسبة للطلاب في المملكة العربية السعودية، لكونها هي المدرسة الافتراضية التي توفر الكثير من الخدمات للطلاب بالتزامن مع توقف الدراسة في المدارس نتيجة تفشي الفيروس الجديد “كورونا”، حيث أن منصة مدرستي توفر الكثير من الخدمات التي يحتاج لها الطلاب من متابعة شرح الدروس والواجبات المدرسية والاختبارات وغيرها.

منصة مدرستي التعليمية

حرصت المملكة العربية السعودية على توفير بديل جيد للمدارس حفاظاً على سلامة الطلاب، وأطلقت منصة مدرستي التعليمية منذ عام 2020 وحققت المنصة نجاح كبير جعلها تصل إلى اختيارها كواحدة من أفضل 7 منصات تعليمية في العالم، وهذا نظراً لخدماتها الكثيرة التي توفرها للطلاب في مراحل التعليم المختلفة والمعلمين وأولياء الأمور أيضاً، وتجد الإشارة أن المملكة العربية السعودية كانت من أولى الدول العربية التي تطلق منصة تعليمية شاملة.

رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد 1443

مع بداية العام الدراسي الجديد 1443 عملت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تطوير منصة مدرستي وإضافة الكثير من الخدمات إليها، حتى يستكمل الطلاب العام الدراسي الجديد الحالي من خلالها، وهذا بخلاف القنوات التعليمية التي تقدم للطلاب أيضاً شرح للدروس المقررة عليهم سواء من خلال شاشة التلفاز أو من خلال موقع يوتيوب، ومنذ بداية العام الدراسي الجديد سجلت عدد الزيارات لمنصة مدرستي ما يزيد عن 4.8 مليار زيارة، حيث يتم الدخول على المنصة بأكثر من هدف سواء لحل الواجبات المدرسية أو الاختبارات وغيرها.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليم للطلاب 1443

لم يقتصر التسجيل في منصة مدرستي على الطلاب فقط بل تتيح المنصة تسجيل المعلمين للتواصل مع الطلاب، بالإضافة إلى تسجيل ولي الأمر حتى يتمكن من متابعة مستوى الأبناء التعليمي والدرجات التي يحصل عليها في الاختبارات التقييمية وغيرها، وتتم عملية التسجيل كالتالي: