دوت الخليج -

العدوان يشن 30 غارة على محافظة مأرب

شن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. العدوان يشن 30 غارة على محافظة مأربشن طيران العدوان السعودي اليوم 30 غارة على محافظة مأرب. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن طيران العدوان شن 16 غارة على مديرية صرواح وغارة على مديرية مجزر. وذكر أن طيران العدوان استهدف مديرية الجوبة بـ 13 غارة. وأشار المصدر إلى أن غارات العدوان خلفت أضرارا كبيرة في منازل ومزارع المواطنين والممتلكات العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : العدوان يشن 30 غارة على محافظة مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.