أخبار اليمن : ما حقيقة محاولة اغتيال وزير الخارجية ؟

ما حقيقة محاولة اغتيال وزير الخارجية ؟
نفى مصدر بمكتب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض وزير الخارجية المهندس هشام شرف، لمحاولة اغتيال.
وأوضح المصدر أنه تم تداول معلومات غير دقيقة بشأن ما حصل من حادث عرضي عصر الجمعة 5 نوفمبر 2021م بمنطقة الصياح بأمانة العاصمة أثناء حضور الوزير حفل عرس للتهنئة.
وقال المصدر" إن الحادث نتج عنه إصابة أحد مرافقي وزير الخارجية، والذي تم إسعافه إلى أحد المستشفيات للعلاج، وهو الآن بحالة مستقرة".
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن المصدر دعوته الصحفيين والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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