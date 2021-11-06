فيديو.. ذعر وتدافع يسفر عن قتلى وجرحى بمهرجان أستروورلد فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "فرانس 24"، قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص إضافة إلى جرح آخرين مساء الجمعة بسبب حالة من الذعر فى صفوف حشد فى مهرجان "أستروورلد" الموسيقى فى مدينة هيوستن بجنوب الولايات المتحدة، حسب السلطات المحلية ووسائل إعلام أمريكية.

ونشرت قناة "العربية" مقطع فيديو، يُظهر جانبا من لحظات تدافع وذكر بين الحضور:

وأفاد رئيس إدارة الإطفاء فى هيوستن صمويل بينا "لدينا ثمانى وفيات مؤكدة على الأقل والعديد من الجرحى"، موضحا أن "الجمهور بدأ يدفع باتجاه مقدمة خشبة المسرح ما أدى إلى حالة ذعر بين الحضور".