روسيا: الناتو ليس فى عجلة من أمره لتقرير من سيمثل الحلف فى موسكو

جدة - نرمين السيد - وصرح ريابكوف -لوكالة أنباء تاس الروسية- بأن "سفارة بلجيكا فى موسكو كانت تتعامل مع هذه الأمور، لكن هذا لا يعنى شيئًا، يمكن أن يقرر الحلف أمرا مختلفا".

وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود علاقات ولا حوار مع الناتو، يبدو أن الحلف ليس فى عجلة من أمره.. ونحن على وفاق مع هذا الأمر ولا يهمنا إن كانوا على علم بذلك.. وبمجرد أن يتخذوا قرارهم، سنسمع منهم".