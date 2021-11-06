جدة - نرمين السيد - وصرح ريابكوف -لوكالة أنباء تاس الروسية- بأن "سفارة بلجيكا فى موسكو كانت تتعامل مع هذه الأمور، لكن هذا لا يعنى شيئًا، يمكن أن يقرر الحلف أمرا مختلفا".
وأضاف أنه نظرًا لعدم وجود علاقات ولا حوار مع الناتو، يبدو أن الحلف ليس فى عجلة من أمره.. ونحن على وفاق مع هذا الأمر ولا يهمنا إن كانوا على علم بذلك.. وبمجرد أن يتخذوا قرارهم، سنسمع منهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: الناتو ليس فى عجلة من أمره لتقرير من سيمثل الحلف فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.