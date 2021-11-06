صندوق النقد الدولى يرحب بخطة الهند للوصول بالانبعاثات لصفر

جدة - نرمين السيد - رحب صندوق النقد الدولى بإعلان الهند لخطتها فيما يتعلق بمعالجة تحديات تغير المناخ خلال قمة جلاسكو، قائلا إن إجراءات الهند تساعد فى تحفيز العمل فى الاقتصادات الناشئة الأخرى وكذلك فى مواجهة تحديات تغير المناخ.





وقال مدير إدارة التواصل والمتحدث باسم صندوق النقد الدولى جيرى رايس - فى تصريحات نقلها موقع (ذا هندو بيزنس لاين) - إن صندوق النقد يرحب بإعلان الهند عن أهداف جديدة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل كثافة الكربون فى اقتصادها، بما فى ذلك اعتماد هدف صافى الصفر بحلول عام 2070.

وأضاف رايس أن تلك الإجراءات قد تساعد فى تحفيز العمل فى اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى، خاصة وأن الهند تعد حاليا واحدة من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات فى العالم، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم لتوليد الكهرباء.

وأشار إلى أن "استثمار الهند الكبير فى مصادر الطاقة المتجددة وسياسات التكيف مع تغير المناخ يشير إلى أنها فى وضع جيد لاتخاذ مزيد من الخطوات للوصول إلى هذا الهدف الجديد"، موضحا أن الصندوق يشجع خطوات الهند نحو تحقيق تقدم فى العقد الحالى مع الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للتخفيف من الانبعاثات.

وتعهد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى - خلال قمة جلاسكو للمناخ - بالوصول بصافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2070 بالإضافة إلى تحقيق طاقة غير أحفورية تقدر بين 450 جيجا وات إلى 500 جيجا وات بحلول عام 2030، قائلا إن بلاده ستوفر 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

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