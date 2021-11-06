زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة قبالة سواحل إندونيسيا

جدة - نرمين السيد - ومنتصف أكتوبر الماضى، أعلنت السلطات الإندونيسية، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 7 آخرون جراء زلزال وقع فى جزيرة بالى. وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث فى إقليم بالى، إن شخصين لقيا حتفهما فى مقاطعة بانجلى، وآخر فى كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا فى الجزيرة.

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