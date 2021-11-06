رابط تقديم اعتراض على منحة 300 دينار.. كيفاش الاعتراض على منحة 300د amen.social.tn

تقديم اعتراض على منحة 300 دينار ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص منحة 300د وزارة الشؤون الاجتماعية تونس، حيث نرصد لكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص تقديم اعتراض على منحة 300 دينار ، وذلك تزامناً مع ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية على صفحتها الرسمية الموثقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث وجهت الوزارة بلاغاً هاماً لجميع المستفيدين والمستفيدات من منحة 300 دينار المساعدات المالية الاستثنائية الظرفية للتصدي لوباء كوفيد 19 المستجد، كما سنوفر لكم رابط تقديم الاعتراض على منحة 300 دينار، وهناك الكثير من المواطنين يبحث الآن عن كيفاش الاعتراض على منحة 300 دينار ، وهذا ما سنعمل على تسليط الضوء عيه أيضاً خلال هذا المقال.

تقديم اعتراض على منحة 300 دينار

تقديم اعتراض على منحة 300 دينار ، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قد أعلنت سابقاً عن بدء استقبال طلبات التسجيل للحصول على منحة 300 دينار لجميع المواطنين في تونس بداية من يوم الرابع والعشرين من شهر آوت المنقضي، واستمرت عمليات التسجيل في منحة 300د حتى انتهت يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بدء تفعيل رابط التسجيل في منحة 300 دينار ، وذلك من خلال الدخول على منصة أمان ، كما أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان.

كيفاش الاعتراض على منحة 300 دينار

والآن نستعرض عليكم تقديم الإجابة على التساؤل المطروح دائما من قبل الكثير ممن الأشخاص الذين يريدون معرفة كيفاش تقديم الاعتراض على منحة 300 دينار، والتي تتمثل في الخطوات التالي:

الدخول على منصة أمان “

الدخول عبر رابط منصة أمان amen.social.tn

كتابة كلمة المرور.

الاطلاع على أسباب الرفض.

تعديل البيانات الخاطئة أو الناقصة.

رفع المستندات المؤيدة للبيانات التي تم تسجيلها.

رابط تقديم اعتراض منحة 300 دينار

وفيما يخص موعد تقديم الاعتراض على منحة 300 دينار عبر منصة أمان amen.social.tn ، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بداية من يوم الخميس الموافق 4 نوفمبر سيتم فتح باب تقديم مطالب الاعتراض على منحة 300 دينار عبر المنصّة الإلكترونية amen.social.tn للحصول على المساعدات الماليّة الظرفيّة والاستثنائية المقدّرة بـ 300د. كما أكدت الوزارة أنه سيتم إغلاق باب تقديم اعتراض على منحة 300 دينار يوم 18 نوفمبر 2021.