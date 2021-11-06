الإمارات: دمج اقتصادية دبى ودائرة السياحة والتسويق التجارى

جدة - نرمين السيد - أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم إمارة دبى، قراراً بدمج كل من "اقتصادية دبى" و"دائرة السياحة والتسويق التجارى" تحت مظلة دائرة جديدة باسم "دائرة الاقتصاد والسياحة بدبى" وتعيين هلال سعيد المرى مديراً عاماً لها.





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