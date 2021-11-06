الصحة التونسية تبدأ تطعيم الأطفال من الفئة العمرية 12-15 عاما

جدة - نرمين السيد - أفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا مديرعام معهد "باستور" هاشمى الوزير اليوم السبت، بأن وزارة الصحة التونسية ستبدأ من الأسبوع القادم فى تطعيم الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة من الفئة العمرية 12-15 عاما باللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد الحصول على موافقة أوليائهم.





وأوضح الوزير، فى تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حملة التلقيح ستستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عاما وأقل من 15 عاما بيوم واحد والذين يعانون من أمراض مزمنة شريطة أن يقوم أوليائهم بتسجيلهم بمنظومة "إيفاكس" المخصصة للتلاقيح، مشيرًا إلى أنه سيتم تطعيمهم بجرعتين من لقاح "فايزر" بعد تلقى أوليائهم خلال الأيام القليلة القادمة رسائل قصيرة تحدد لهم موعد ومكان التلقيح. وأفاد رئيس الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا أنه تم اختيار لقاح "فايزر"، لتطعيم هذه الفئة من الأطفال دون غيره من التلاقيح بعد أن أثبتت التجارب العلمية أنه مناسبا للأطفال، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من تطعيم فئة الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين حصلوا على موافقة من أوليائهم سيفسح المجال لتطعيم بقية الأطفال من الفئة العمرية ذاتها بشكل اختيارى مع وجوب الحصول على الموافقة المسبقة من أوليائهم.

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