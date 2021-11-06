تويتر تعلن إيقاف خاصية مهمة فى إثيوبيا بسبب الصراع

جدة - نرمين السيد - قالت شبكة التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، إنها أوقفت مؤقتا خاصية الموضوعات الرائجة فى إثيوبيا التى تشهد صراعا، وذلك على خلفية وجود تهديد بحدوث إيذاء جسدى، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وذكرت تويتر، فى بيان: "التحريض على العنف أو تجريد الناس من إنسانيتهم مخالف لقواعدنا... وبالنظر إلى وجود تهديد وشيك بحدوث إيذاء جسدى، فقد أوقفنا أيضا خاصية الموضوعات الرائجة مؤقتا فى إثيوبيا". وأضافت: "نراقب الوضع فى إثيوبيا، ونركز على حماية سلامة المحادثات على تويتر".

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