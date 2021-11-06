odb.om/home/service رابط تسجيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قام بتدشينه بنك التنمية في سلطنة عمان في أبريل الماضي، والذي يستفيد منه أكثر من 900 امرأة وفتاة من العاملين بالريف والمنتجات الريفية البسيطة والذي يساعدهم بشكل مباشر في أعمالهم من خلال تقديم التمويلات المطلوبة لمشاريعهم المطلوبة.

ريفي odb.om/home/service رابط تسجيل تمويل المشروعات الصغيرة من بنك التنمية العماني

ويهدف صندوق التنمية في السلطنة براس مالة أن يتم الاستفادة من راس المال الكبير لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمساعدة القاعدة العريضة من العاملين بالشعب لتطوير المشروعات الصغيرة بتقديم الدعم المادي المناسب لكل مشروع، وقد ساهم البنك في العديد من المشروعات في السلطنة منذ إطلاقه، حيث قام بتمويل 692 مشروع بقيمة 16 مليون ريال بالسنوات الخمسة الماضية.

المشروعات التي قدمها بنك التنمية العماني

مشروع مركز لرعاية مركز لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في ولاية جعلان.

مركز مشروع علاج الاسنان الطبي.

مركز تجميد الأسماك.

مشروع مطبعة.

مصنع لإنتاج الثلج بولاية بوعلي.

وتهدف تلك المشروعات إلى تمكين المرأة الريفية من خلال تقديم الدعم إليها ومساعدة الباحثات عن العمل في توفير المشروعات الصغيرة المناسبة لهم، ويأتي البرنامج العام للمشروع بالمساعدة من المؤسسات الدولية لتقديم الدراسات والمطورة اللازمة للريفيات والنهوض بالمشروعات الريقية في خطط التقدم بالسلطنة لعام 2040.

مشروع ريفي وموعد إطلاقه

استكمالا للنجاحات التي قام بها الصندوق بالتمويل للمشروعات الهامة التي سبق ذكرها يقوم المشروع بالاتجاه إلى مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الريف العماني بهدف مساعدة أكثر من 900 امرأة وفتاة عاملين في تلك المشروعات الريفية وعليهن المسؤولية الكبيرة، بمساعدتهن وتقديم التمويل المادي المطلوب غليهن لبداية مشروعاتهم أو الاستمرار وتنميتها بالشكل اللائق عند إيجاد وتقديم يد المساعدة إليهم من الصندوق بالمشاركة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية والموارد المائية، وقد أقر صندوق التمويل إطلاق المشروع ابتداء من الأحد الموافق الثاني من ربيع الآخر 1443 الموافق السابع من نوفمبر 2021.

طريقة التسجيل في برنامج ريفي