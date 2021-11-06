500 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب علي 5 سنوات بأقل دخل شهري وهامش ربح تنافسي

500 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب ، تمويل فورى ونقدي بمبالغ مالية كبيرة ، يبحث عنه الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على سيولة نقدية ، بتسهيلات عديدة في السداد وبشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة، وقد وفرت الشركة السعودية للتمويل هذا العرض التمويلي المتميز للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية ، حيث أتاحت الشركة السعودية للتمويل للعملاء من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، للاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي الشركة بأقل راتب شهري.

500 ألف بالتقسيط بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

تعتبر الشركة السعودية للتمويل واحدة من أوائل شركات التمويل بالمملكة ، والتي كانت قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية ، وبتسهيلات عديدة في السداد والتي تتناسب مع الراتب الشهري للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له ، حيث تقدم الشركة تمويل شخصي فورى ونقدي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن ، وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، بالإضافة إلى مبالغ تمويلية كبيرة والتي يمكن أن يستفيد بها العميل ، عند التقدم بطلب للاستفادة من قرض الشركة السعودية بدون تحويل الراتب للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم عرض تمويل شخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم الشركة السعودية للتمويل مبالغ مالية كبيرة للعملاء من خلال هذا العرض ، والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 500 ألف ريال سعودي. قرض الشركة السعودية للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تمويل الشركة السعودية يتميز بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل نسبة استقطاع إلي 60%. توفر الشركة السعودية للتمويل للعملاء فرصة الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويلكيفية التقديم على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

وفرت الشركة السعودية للتمويل للعملاء الراغبين في الاستفادة من عرض التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، إمكانية التقديم على الطلب من خلال عدة طرق، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة، كما يمكن التقديم على طلب قرض الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من خلال زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

يلزم تعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

تقديم كشف حساب بنكي حديث لأخر 3 أشهر.

تقديم تعريف بالراتب الشهرى للشخص المتقدم بالطلب والذي يحتوي على الراتب الاساسي والبدلات والمسمي الوظيفي وتاريخ الإلتحاق بالعمل.

الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي