الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري

دوت الخليج :- قال مصدر أمني انه توفي طفل امس الخميس سقط من مركبة ليلة الاحتفال بلقب الدوري في مدينة الرمثا .
واضاف المصدر إنه تم اسعاف الطفل إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة .
واشار المصدر انه تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل الأجهزة الامنية لمعرفة الاسباب .
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