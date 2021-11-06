الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري

دوت الخليج :- قال مصدر أمني انه توفي طفل امس الخميس سقط من مركبة ليلة الاحتفال بلقب الدوري في مدينة الرمثا .

واضاف المصدر إنه تم اسعاف الطفل إلى المستشفى وحاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة .

واشار المصدر انه تم فتح تحقيق بالحادثة من قبل الأجهزة الامنية لمعرفة الاسباب .