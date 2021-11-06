الشيخة اليازية بنت نهيان: الإمارات حريصة على تمكين المرأة

أكدت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" ومؤسسة شركة أناسي للإعلام، أن الإمارات وقيادتها الرشيدة تحرص على تمكين وتعزيز دور المرأة والتواجد في المحافل الثقافية العربية والعالمية لإثراء المشهد الثقافي.

وأشارت الشيخة إلى أن المشاركة في الملتقى الإقليمي حول تمكين المرأة المبدعة في البلدان العربية، الذي عقد في نواكشوط تحت عنوان "التحديات المستمرة والناشئة"، نابع من اهتمام الإمارات وقيادتها بالحضور على الساحة الإبداعية الثقافية.

وقالت الشيخة اليازية في كلمة القتها خلال ترؤسها الوفد الرسمي للإمارات في الملتقى الذي اختتم أعماله الجمعة، إن الحدث فرصة لتبادل الثقافة وعرض وتقديم ابداعات المرأة العربية التي تعكس معاني القيم العربية وأفكارها.

واستهلت الشيخة اليازية كلمتها بتوجيه الشكر إلى حرم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الدكتورة مريم بنت الداه، على رعايتها للملتقى، ووزير الثقافة والشباب والرياضة في موريتانيا المختار ولد داهي، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" محمد ولد اعمر، ورئيسة مركز محيط للتنمية وقضايا المرأة والسلم مكفولة بنت آكاط.

وقالت الشيخة إن "تنظيم هذه الفعاليات الثقافية التي تستعرض الإبداعات تساهم في تنمية وتعزيز المواهب والقدرات في المستقبل، خاصة أن الوطن العربي غني بهذه المواهب المبدعة".

وأعربت الشيخة اليازية عن سعادتها بهذا اللقاء الذي جمع المبدعات العربيات، مشيرة إلى أن التواجد في هذا الملتقى يعد رسالة إيجابية تعكس روح التعاون والشراكة بين الدول في مجال الإبداع الثقافي لعرض التجارب والوقوف أمام الحلول المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة للمرأة والمجتمع، متمنية للمشاركات التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.