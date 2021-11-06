انتهى الديربي المغربي بين الرجاء والوداد البيضاويين، اليوم السبت، بلا غالب ولا مغلوب، لحساب الجولة العاشرة من منافسات البطولة الاحترافية.
وانتظر "أبناء كازابلانكا" إلى غاية الدقيقة 78 ليفتتح الوداد النتيجة بهدف سجله اللاعب صلاح الدين بن يشو، وبعدها بدقيقة واحدة فقط، عدّل لاعب الرجاء، مروان الهدهودي، النتيجة بضربة رأسية.
وبذلك، رفع الوداد الرياضي رصيده إلى 26 نقطة في صدارة البطولة الاحترافية، فيما بات رصيد الفريق الرجاوي 21 نقطة في الوصافة، ليبقى الفارق بين الطرفين خمس نقاط.
يشار إلى أن ديربي الرجاء والوداد، الذي احتضنه ملعب محمد الخامس الشهير، شهد غياب جماهير الفريقين بسبب استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أبناء كازابلانكا" يقتسمون نقاط الديربي المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.