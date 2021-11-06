رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء فى جميع مساجد الدولة

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس دولة الإمارات العربية، مساء اليوم السبت، بإقامة صلاة الاستسقاء فى جميع مساجد ومصليات الدولة، الجمعة القادمة.



جدة - نرمين السيد - وجه رئيس دولة الإمارات العربية، مساء اليوم السبت، بإقامة صلاة الاستسقاء فى جميع مساجد ومصليات الدولة، الجمعة القادمة. وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وجه الرئيس الإماراتى، بإقامة صلاة الاستسقاء قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 12 نوفمبر الجارى بعشر دقائق.

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