الجزائر وإيطاليا توقعان 3 اتفاقات فى مجالات التربية والعدل والتراث

جدة - نرمين السيد - ويتمثل الاتفاق الأول فى فتح مدرسة دولية إيطالية بالجزائر العاصمة، حيث وقعه عن الجانب الجزائرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة وعن الجانب الإيطالى وزير الشؤون الخارجية لويجى دى مايو، كما تم التوقيع على بروتوكول توأمة بين المدرستين العليتين للقضاء لكل من الجزائر وإيطاليا، حيث وقعه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادى ورئيس المدرسة العليا للقضاء بإيطاليا، جيورجيو لاتانزى.

وجرى التوقيع أيضا على اتفاق إطار بين المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بتيبازة (الجزائر) والمعهد المركزى للترميم بروما (إيطاليا) لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.

يذكر أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقات عقب محادثات خاصة جرت بين الرئيس تبون ونظيره الإيطالى لتمتد، عقب ذلك، هذه المحادثات إلى أعضاء وفدى البلدين.

وكان الرئيس الإيطالى قد وصل صباح اليوم، السبت لمطار هوارى بومدين الدولى على رأس وفد هام فى زيارة رسمية على مدار يومين، حيث كان فى استقباله الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.