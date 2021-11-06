وسائل إعلام ليبية: وقف وزيرة الخارجية عن العمل

ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، المجلس الرئاسي الليبي قرر وقف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل، بسبب "مخالفات إدارية".
وحسب البيان الذي تناقله عدد من وسائل الإعلام عن بيان منسوب للمجلس الرئاسي الليبي، فقد أحيلت المنقوش للتحقيق في "مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية من دون التنسيق مع المجلس وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي".
كما نص القرار الذي نشرت حيثياته بوابة "الوسط"، على منع الوزيرة من السفر إلى خارج ليبيا لحين انتهاء التحقيقات.
وسيشكل المجلس لجنة للتحقيق مع المنقوش، تقدم نتائجها في موعد أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار، بحسب التقارير الصحفية المحلية.
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