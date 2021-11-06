الملك محمد السادس: مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم السبت، إن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها.

وذكر الملك محمد السادس، خلال خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها "بحكم التاريخ والشرعية وبإرادة أبنائها واعتراف دولي".

وأضاف: "نعتز بالقرار السيادي للولايات المتحدة التي اعترفت بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وهو نتيجة طبيعية للدعم المتواصل للإدارات الأميركية السابقة ودورها البناء من أجل تسوية هذه القضية".

وتابع: "افتتاح أكثر من 24 دولة لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي لاسيما في محيطنا العربي والإفريقي".

وأردف العاهل المغربي قائلا: "من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة".

وأوضح أن "المغرب لا يتفاوض على صحرائه.. هذه القضية لم تكن يوما ولن تكون أبدا مطروحة فوق طاولة المفاوضات، إنما نتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".

وأبرز: "نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة إن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية".