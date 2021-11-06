وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية يصل إلى الخرطوم

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الوفد موفد من الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، ومكلف بإجراء لقاءات مع القيادات السياسية فى السودان.

وكان مصدر مسؤول فى الأمانة العامة قد صرح بأنه من المقرر أن يلتقى الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، فى ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السودانى نحو السلام والتنمية والاستقرار.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية سبق أن وقعت فى أغسطس 2019 على الوثيقة الدستورية الانتقالية، وشارك الأمين العام أبو الغيط فى المساعى المبذولة آنذاك فى جهود توفيق الآراء.