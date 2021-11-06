فلسطين: نعد قوائم بمُنظمات الإرهاب اليهودى لملاحقتها قضائيًا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إنها تُعد قوائم بأسماء وعناصر منظمات الإرهاب اليهودى، التى تعتدى على المواطنين الفلسطينيين، وستحدد مع الخبراء القانونيين أفضل الطرق القانونية لإدانتها وملاحقتها.





وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، أنها تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة، وملف عناصر الإرهاب اليهودى على مختلف المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر، وإنما المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فى جريمة الاستيطان برمتها. وذكرت الوزارة أن قيام حكومة بينيت بتوفير الدعم والإسناد والحماية على المستويات كافة السياسية والقانونية اللوجستية والتدريبية والمالية، للمستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، ليتمكنوا من القيام بدورهم ككتيبة متقدمة فى جيش الاحتلال لتنفيذ مخططات إسرائيل الاستعمارية فى سرقة ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاصرة الوجود الفلسطينى داخل المناطق المصنفة "أ" و"ب" فقط، يثبت من جديد مدى تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فى جريمة الاستيطان التى يحاسب عليها القانون الدولى. وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودى، وحذرت من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر لأنها تتكرر يوميا.

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