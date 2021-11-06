المغرب: 24.3 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت -الصحة المغربية فى بيان اليوم- أن 3266 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن 6536 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح 22 مليونا و253 ألفا و789 شخصا، بينما بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا 1518576 شخصا.
يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.
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