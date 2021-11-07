خدمة الاستعلام برقم الهوية 1443 وزارة العدل عبر بوابة ناجز بالخطوات والتفاصيل

خدمة الاستعلام برقم الهوية 1443 وزارة العدل من الخدمات المتميزة التي تقدمها وزارة العدل السعودية لمواطنيها خدمة الاستعلام برقم الهوية وزارة العدل، والتي تساعدهم على إنجاز المهام بضغطة واحدة.

خدمة الاستعلام برقم الهوية 1443 وزارة العدل

سهلت وزارة العدل على مواطنيها إنجاز كل المهام بخطوة واحدة، بدلًا من الذهاب لمقر الوزارة، الآن يمكنهم الاستعلام عن القضايا، المعاملات الخاصة، وكل شيء مسجل بوزارة العدل، و الاستعلام برقم الهوية يتم بتلك الخطوات الآتية:-

أولًا يجب تسجيل الدخول عبر رابط وزارة العدل السعودية.

ثم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية

اختيار استعلام عن قضية برقم الهوية.

ثم إدخال رقم الهوية.

سيتوجب إدخال تاريخ الميلاد هجريًا / ميلاديًا.

كتابة رمز التحقق.

وأخيرًا الضغط على الاستعلام عن الخدمة.

خدمة الاستعلام برقم الطلب وزارة العدل بوابة ناجز

سمحت وزارة العدل لجميع المواطنين إمكانية الاستعلام برقم الطلب عن المعاملات أو القضايا التي يتم تنفيذها عبر بوابة ناجز التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تتم عن طريق زيارة الموقع الرسمي لها ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إضافة كل البيانات الثبوتية مثل رقم الطلب، نوع الهوية ورقمها.

توضيح نوع الطلب، أفراد، شركات، مؤسسات.

ادخال رمز التحقق الموضح بالصورة.

الضغط على زر التالي والانتظار حتى يتم إظهار كل البيانات الموضحة بالطلب.

خطوات الاستعلام برقم المعاملة وزارة العدل

يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن أحد المعاملات التي يتم إنجازها بوزارة العدل برقم المعاملة والتي تتم بهذه الخطوات:-

الدخول على موقع وزارة العدل السعودية.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن بيان معاملة.

كتابة رقم المعاملة في مكانها المخصص.

ثم كتابة رمز التحقق الموضح.

وأخيرًا الضغط على أيقونة بحث.

خطوات الاستعلام برقم السجل المدني وزارة العدل

استطاعت وزارة العدل أن تسهل على جميع المواطنين الاستعلام بأكثر من طريقة مثل الاستعلام برقم السجل والتي تتم بزيارة موقع الوزارة ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-