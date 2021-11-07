الأردن يدعو رعاياه لمغادرة إثيوبيا فى أقرب فرصة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، فى بيان لها "نظراً للظروف والأوضاع الطارئة فى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وإعلان حالة الطوارئ، تدعو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين فى أثيوبيا إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة".

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