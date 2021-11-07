تقسيط سيارات بدون الدفعة أولية وطريقة تقديم الطلب

تقسيط سيارات بدون الدفعة أولية هي الأكثر بحثًا ورواجًا في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، فمع ارتفاع أسعار كافة السلع وفرض الضريبة المضافة، يتم البحث عن وسيلة تقسيط سيارات بدون بنوك وبالفعل نجحت الكثير من الشركات في تقديم تمويل سيارات بدون بنوك في المملكة من أجل التسهيل والتيسير على جميع المواطنين، لذا سنتعرف على طريقة تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل من خلال المعارض في السعودية.

تقسيط سيارات بدون الدفعة أولية

اشتهر معرض أو شركة عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة بتقديم أنواع عديدة من تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم أو سيارات جديدة في نفس الوقت، ولكن هناك العديد من المميزات التي توفرها لك الشركة فإلى جانب تقسيط سيارات بدون الدفعة أولية تستطيع الاستفادة من:

عدم الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن معك من أجل قبول طلب تقسيط السيارات من خلال الشركة.

يعتبر نظام التقسيط لدى الشركة من أشهر أنواع التقسيط التي تتوافق مع الهيئة الشرعية في السعودية.

كما أنه عند قبول طلب التمويل أو التقسيط، لن تقوم بدفع قيمة المصروفات الإدارية أيضًا.

طريقة تقديم طلب تمويل السيارات

ويمكن طلب التمويل من أجل الحصول على السيارة التي ترغب بها من خلال اتباع التالي:

عليك أولًا زيارة موقع عبداللطيف جميل لعروض التمويل والتقسيط.

يليها النقر على أسعار المنتجات التمويلية التي تظهر في الصفحة الرئيسية من الأعلى.

ثم يلي ذلك التعرف على عروض التمويل، واستكشاف كافة السيارات التي توفرها لك السيارة.

عقب الاختيار يتعين إدخال جميع التفاصيل المطلوبة، لا سيما إدخال قيمة الراتب أو الدخل الذي تحصل عليه شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي إدخال فترة السداد المطلوبة.

وبعد الانتهاء يمكن إرسال الطلب إلى الشركة، كما يمكن زيارة أحد فروع عبداللطيف جميل المنتشرة في الكثير من المدن السعودية لمعرفة المزيد من المعلومات عن نظم التقسيط.

أما فيما يخص حاسبة التمويل فقد وفرت الشركة حاسبة التمويل للتعرف على سعر السيارات والتعرف أيضًا على السيارة التي تتناسب مع ميزانيتك أو التي تناسب قيمة الراتب الشهري وإجمالي الدخل لصاحب الطلب.