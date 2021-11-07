الفيلم المصري "ريش" يفوز بالتانيت الذهبي في قرطاج السينمائي

حصد فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري جائزة التانيت الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل بأيام قرطاج السينمائية في دورتها الثانية والثلاثين التي اختتمت مساء السبت.

وفاز فيلم (نار الربيع الدائمة) من ليسوتو بجائزة التانيت الفضي فيما ذهبت جائزة التانيت البرونزي للفيلم التونسي (عصيان) إخراج الجيلاني السعدي. ونوهت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بفيلمي (فرططو الذهب) للمخرج عبد الحميد بوشناق من تونس و(أميرة) للمخرج محمد دياب من مصر.

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