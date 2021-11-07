"الملكي" يقمع انتفاضة رايو ويبقى في صدارة الليغا

وتعادل ريال في آخر مباراتين في الدوري في استاد سانتياجو برنابيو دون أهداف، لكنه بدأ المباراة بقوة وأطلق كروس تسديدة قوية في المرمى في الدقيقة 14 بعد مجهود من ماركو أسينسيو في الجانب الأيمن.

وأضاف بنزيمة هداف ريال الهدف الثاني بعد تمريرة ديفيد ألابا.

وبدا أن ريال سيخرج بانتصار كبير حتى شارك المهاجم رادامل فالكاو في الشوط الثاني وقلص الفارق سريعا بضربة رأس، بعدما أبدلت الكرة اتجاهها في المدافع ألابا، لتخدع الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 76.

وضغط رايو بحثا عن التعادل، وأبعد كروس الكرة من على خط المرمى بعد ارتباك دفاعي، كما أنقذ كورتوا تسديدة بعيدة من أوناي لوبيز.

وأصبح رصيد ريال 27 نقطة من 12 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته، لكنه سيستعيد القمة إذا تفوق على أوساسونا يوم الأحد.