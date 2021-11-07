إطلاق النار فى نيويورك ومصرع شخصين

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشرطة إلى أنه "تم العثور على جثتى رجلين فى بروكلين وبرونكس، كما عثر فى المناطق ذاتها على الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مكان الحادث".

وأوضحت أنه لم يتم حتى الآن إجراء أى اعتقالات، فيما لم يتم الإفصاح عن هوية الضحايا.

وفى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أصيب رجل وامرأة فى تبادل لإطلاق النار.