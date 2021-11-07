تونس تسجل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت تونس 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتى وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



جدة - نرمين السيد - سجلت تونس 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتى وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية فى بيان أمس أن إجمالى حالات الإصابة بلغ 713 ألفا و 254، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 25 ألفا و 272 حالة.

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