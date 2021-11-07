أيرلندا توقف رجلا هدد نائبة بريطانية بالقتل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشرطة الأيرلندية أن عناصر من مركز دوغلاس فى ضواحى كورك جنوب البلاد "فتشوا صباح السبت 6 نوفمبر 2021 منزلا سكنيا"، حسبما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية. وتابعت أنه "تم خلال التفتيش ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية واعتقال رجل يبلغ 41 عاما للاشتباه فى توجيهه تهديدات ضد شخص خارج الولاية القضائية". وبحسب صحيفة "آيرش تايمز"، فإن الرجل "بريطانى الجنسية" ومتهم "بتوجيه تهديدات بالقتل ضد نائبة عن حزب العمال" فى بلاده. وأضافت الصحيفة أن "وقعت الحادثة بعد أن اتصل شخص بالنائبة وهددها بالقتل فى 18 أكتوبر بعد ثلاثة أيام من مقتل ديفيد أميس.

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