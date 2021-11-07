موعد دخول مربعانية الشتاء 1443 وعدد أيام المربعانية في السعودية وكم باقي على المربعانية ١٤٤٣

نقدم موعد دخول مربعانية الشتاء 1443 ، وكم عدد أيام المربعانية في فصل الشتاء، فقد أوضح خالد الزعاق الباحث الفلكي في المملكة العربية السعودية أن موعد مربعانية الشتاء سيبدأ مع بداية موسم الوسم من كل عام، والذي يأتي بعد نهاية فصل الخريف، وكانت الأمطار لاحت على جميع المناطق في المملكة العربية السعودية الأيام الماضية. ونستعرض عليكم من خلال هذه الصفحة موعد دخول مربعانية الشتاء 1443 ، كم باقي على المربعانية وعدد أيامها في السعودية.

موعد دخول مربعانية الشتاء 1443

موعد دخول مربعانية الشتاء 1443 كم باقي على المربعانية ، أوضح الزعاق أن المربعانية دائما ما يكون جوها شديد البرودة على جميع أنحاء المناطق في المملكة العربية السعودية في الظل وداخل المنازل لأن برودتها تختلف تماماً عن أي برودة أخرى تأتي في فصل الشتاء، وقال الزعاق أن المربعانية يسبقها أيام باردة جدا في آخر الموسم لتمهد دخولها ويتواجد معها جو عاصف وتسمى هذه الأيام عند العامة “أيام جويريد”؛ لأن البرودة فيه تجرّد الشجر من أوراقه.

وفي ذات السياق أوضح الباحث الفلكي خالد الزعاق أن موعد مر بعانية الشتاء 1443 ، سيكون مع بداية فصل الشتاء والذي سيكون يوم يوم 22 ديسمبر من كل عام وتنتهي في يوم 30 يناير.

عدد أيام المربعانية أو الأربعينية 1443

كم باقي على المربعانية 1443 ، سيكون عدد أيام المربعانية 39 يوماً من أيام الشتاء البالغة 91 يوما وتتكون من ثلاثة أنواء كل نوءٍ منها أيامه 13 يوماً، وهي: الإكليل ثم القلب ثم الشولة، وفي نوء القلب يكون أطول ليل وأقصر نهار في العام وهو ما يسمى الانقلاب الشتوي.

وقد توقع الدكتور عبد الله المسند خبير المناخ في المملكة أنه سيكون هناك انخفاض جديد بدرجات الحرارة، متوالياً دخول موسم المربعانية في طقس المملكة العربية السعودية، ومن خلال الحسابات التي تجريها الأرصاد الجوية تم تحديد يوم السابع من ديسمبر بداية لفصل الشتاء في السعودية ، بينما يكون الفصل البارد من الوجهة الفلكية، عند حدوث ما يعرف بـالانقلاب الشتوي، وذلك يوم 21 ديسمبر من كل عام.

والجدير بالذكر انه اقترب موعد مربعانية الشتاء 1443 في الأردن في أواخر شهر نوفمبر 2021 ، ويتداول المواطنين في الأردن الشقيق بعض المسميات عن مربعانية الشتاء وهي: يقول البعض أن اسمها الحقيقي السعود ويقسمها المواطنين إلى أربعة أقسام سعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الخبايا.

موعد انتهاء فصل الشتاء في السعودية

أمام بخصوص موعد انتهاء فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية, فقد أكدت هيئة الأرصاد في المملكة عبر أنباء سابقة نقلتها بعض المصادر المقربة أن موعد انتهاء فصل الشتاء والمربعانية وفقا للأرصاد الجوية سيكون يوم الإثنين الذي يوافق 6 مارس 2022.

وفي سياقٍ متصل أوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة السيد الدكتور نمر حدادين أن عملية ضعف الأمطار خلال مربعانية الشتاء والحكم علي موسم الأمطار مبكراً في الوقت الحالي, مشيرا في تصريحاته أنه لا داعي لينتاب الناس القلق بشأن ذلك وأن التربة ما زالت تحتفظ بخصوبتها ورطوبتها وأمطار المر بعانية كانت موزعة.

موعد بداية فصل الصيف في السعودية

فصل الربيع ينتهي فلكياً في السعودية يوم 20 من شهر يونيو كما أكدت بعض الأخبار الموثقة، أي أنه سيكون موعد فصل الصيف في السعودية 1443 في اليوم التالي من انتهاء الربيع حيث يأتي من بعده الصيف.

تحديث: جاري البدء بالفحص الكامل من جانب خبراء الأرصاد الجوية في المملكة، وسيتم تحديد موعد دخول مربعانية الشتاء وعدد أيامها والتي ستصب على جميع مناطق ومحافظات المملكة، وسنضع لكم التفاصيل الكاملة لها فور معرفة الأخبار الصحيحة عنها.

تحديث: قالت مصادر من داخل الأرصاد السعودية، أن فترة مربعانية الشتاء تشارف على الانتهاء بعد اقل من أسبوعين من الآن، وكانت معظمها أيام مشمسة مصطحبة بالأمطار وبدون ثلوج.

تحديث بخصوص مربعانية الشتاء 1443 ، قال الباحث الفلكي خالد الزعاق أن المعلومات التي تقول أن بداية عصر جليدي سيكون في السعودية بداية من شهر ديسمبر هي معلومات غير دقيقة تغيُّر المناخ يكون تدريجيًّا، ويحتاج لمئات أو آلاف السنين فكيف ينقلب المناخ خلال عام واحد.

تحديث: أوضح الدكتور خالد الزعاق الخبير الفلكي أن الثلاثاء الماضي هو كان بداية موسم الوسم، مُشيراً أن هذا الموسم يعد ألطف وأورع أيام السنة على الإطلاق. كما أوضح الدكتور خالد الزعاق أنه إذا نزلت الأمطار في هذه الفترة الزمنية فذلك يُعد شيئاً مُبشراً بربيع مزدهر، وسوف يأتي بعده مربعانية الشتاء 1443 ، والتي تكون من أكثر أيام العام برودة وأشدها سقيعاً. كما أوضح الزعاق أن الوسم مدته الحسابية 52 يوماً والتأثيرية 90 يوماً تقريباً تبدأ من آخر شهر سبتمبر وتنتهي في أول ديسمبر.