إيطاليا تسمح برسو سفينة إغاثة تحمل نحو 800 مهاجر

جدة - نرمين السيد - وجاء إذن الرسو بعد ساعات من تسليم منظمة إنسانية إمدادات إغاثة طارئة للسفينة.
وأنقذت السفينة "سى آى 4" نحو 400 مهاجر فى البحر الأربعاء، وساعدت 400 آخرين على متن قارب خشب مهدد بالغرق الخميس.
وقالت المنظمة غير الحكومية فى بيان إن أكثر من 200 قاصر من بينهم "أطفال عديدون دون العاشرة" وخمس حوامل على متن سفينتها، مشيرة إلى أن 200 مهاجر تلقوا العلاج على متن السفينة.
من جهتها، تبحث السفينة "أوشن فايكينغ" التى تديرها منظمة "إس أو إس المتوسط" عن ميناء للرسو حاملة 314 مهاجرا أنقذتهم، ما يرفع عدد المهاجرين الذين ينتظر نزولهم فى إيطاليا إلى أكثر من 1100.
ووصل نحو 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 30 ألفا فى عام 2020، وفق بيانات وزارة الداخلية.
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