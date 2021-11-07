كفالة مرور وإصلاح مركبة.. الإعلان عن 10 خدمات جديدة في منصة أبشر الإلكترونية

أطلق وزير الداخلية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، 10 خدمات جديدة في منصة أبشر الإلكترونية وذلك خلال الملتقى السابع لهذه المنصة التي تعد الأولى في تقديم الخدمات وإصدار الوثائق في المملكة العربية السعودية، إذ تقدم مئات الخدمات للملايين من المواطنين والمقيمين منذ تدشينها في عام 2010م، وكل فترة تضيف لها وزارة الداخلية بعض الخدمات المهمة للتيسير على المستخدمين وتوفير وقتهم وجهدهم.

الإعلان عن 10 خدمات جديدة في منصة أبشر الإلكترونية

وجاء الإعلان عن 10 خدمات جديدة في منصة أبشر الإلكترونية الذي أطلقت في ملتقى أبشر السابع كالتالي:

خدمة موافقة المقيم على نقل خدماته لصاحب العمل الجديد.

خدمة الجوازات للأسر الحاضنة.

التحول الرقمي في السعودية.

خدمة تقارير أبشر.

رخصة السير الرقمية.

خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة.

خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

خدمة تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل فاقد.

خدمة تسجيل رخصة سلاح ناري.

الكفالة الإلكترونية للمرور.

خدمة إذن إصلاح المركبة.

كيفية التسجيل في منصة أبشر أفراد

ومن الممكن الاستفادة من الخدمات الجديدة في منصة أبشر، إذا كان المواطن أو المقيم له حساب في المنصة، ومن الممكن تسجيل حساب جديد في حالة عدم وجوده، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الإلكترونية. الضغط على خيار أفراد. واختيار مستخدم جديد. إدخال رقم الهوية. كتابة رقم الهاتف الجوّال. إدخال اسم المستخدم باللغة الإنجليزية. إدراج كلمة السر، وتأكيدها. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. وتحديد اللغة المفضلة. إدخال الرمز المرئي. الموافقة على الشروط. والضغط على التالي. إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوّال. إنهاء عملية التسجيل. تفعيل الحساب.

شروط التسجيل في منصة أبشر للأفراد

والتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية للأفراد يتطلب عددًا من الشروط وهي على النحو التالي: