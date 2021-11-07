ليبيا.. الحكومة ترفض قرار الرئاسي بوقف المنقوش عن العمل

رفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في وقت مبكر من صباح الأحد قرار المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر.
وأشاد بيان بجهود الوزيرة، موجهة إياها بمتابعة عملها بنفس الوتيرة.
وأضاف البيان أنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".
وكانت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي قد أكدت أن المجلس أوقف المنقوش عن العمل بسبب "مخالفات إدارية" وقرر منعها من السفر.
وأكدت المتحدثة نجوى وهيبة صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تأمر بوقف منقوش عن العمل بسبب "انفرادها بالسياسة الخارجية".
ومن المرجح أن يؤدي الخلاف بشأن تعليق المجلس لوزيرة الخارجية إلى زيادة التوترات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا بينما تحاول العمل معا بعد سنوات من الصراع.
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