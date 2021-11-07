واشنطن تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتعرض المساعدة بالتحقيق

دانت الولايات المتحدة المحاولة الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي واصفة إياه بالعمل الإرهابي الموجه إلى قلب الدولة العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان "نشعر بالارتياح عندما علمنا أن رئيس الوزراء لم يصب بأذى. هذا العمل الإرهابي الواضح، الذي ندينه بشدة، موجه إلى قلب الدولة العراقية".
وأضاف "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة العراق واستقلاله وعرضنا مساعدتنا في التحقيق في هذا الهجوم".
ونشر الكاظمي مقطع فيديو مصورا على حسابه على تويتر أدان فيه العملية الهجومية مشيدا بالقوات المسلحة وداعيا إلى الهدوء وضبط النفس من أجل العراق ومستقبل العراق.
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