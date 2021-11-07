مصطفى الكاظمي: الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبني أوطانا

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أول ظهور له في مقطع فيديو مصور عقب نجاته من محاولة الاغتيال، إن الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا.
وطمأن الكاظمي في كلمته العراقيين عن وضعه الصحي مشيرا إلى أنه ومن يعمل معه بخير بعد تعرض منزله لعدوان جبان.
وأشاد الكاظمي بالقوات الأمنية والعسكرية التي تعمل على استقرار العراق وحمايته، مضيفا "ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل من أجل العراقيين"
ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى الهدوء وضبط النفس والحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق.
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