wordwall.net تسجيل موقع الأنشطة وتعليم الأطفال في مرحلة رياض الأطفال كيفية التعامل وأداء الأنشطة التي يتم تقديمها لتنشيط التعلم والمعرفة لهم في دخول العام الجديد، وتقوم وزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من الخدمات للطلاب في هذه المرحلة حيث تتيح للطالب الدخول والتفاعل وتسجيل الواجبات والأنشطة المدرسية عبر منصة روضتي بينما يكون الطالب في حاجة إلى التنشيط الأكبر والذي يعتمد على التبسيط للطفل للتعلم بالطريقة الأقرب إلى العقل.

وورد وول wordwall.net تسجيل موقع الأنشطة الإثرائية والتعلم لروضات الأطفال بالمملكة

ويقوم ولي الأمر بالبحث عن كل طرق تنشيط تعامل الطلاب التفاعلي في تلك المرحلة العمرية، وخاصة هؤلاء المعزولين بالمنازل أو الذين لا تسمح لهم المدارس بالحضور الدائم فيها، ويكون على ولي الأمر البحث للطالب وتقديم الإضافات التعليمية ليتميز ويستثمر الطاقة الزائدة له في الرغبة في التعلم بالبحث في المنصات التعليمية المتعددة.

منصة وورد وول

هي منصة إلكترونية تعليمية تعتمد على الصور والأنشطة التي يتم تقديمها للأطفال في المراحل التعليمية المبكرة مثل نشاط الإكمال والاختيار بين متعدد والإشارة إلى أجزاء جسم الإنسان، كما يتم تقديم أنشطة الرسم واختيار الألوان والعديد من الأنشطة التي تبدو في ظاهرها ترفيهية إلا أنها تكون تعليمية بالمقام الأول، حيث يتم إتاحة المناخ للطفل ليتعود على أداء النشاط الإثرائي الذي يكون فيه القدر الكبير من المعلومات مقدما في طريقة بسيطة.

الإمكانيات التي تتحها المنصة للأطفال في روضات الأطفال

يقوم ولي الأمر الراغب في تقديم خدمة المعرفة والترفيه إلى الأبناء ليتمكن من تمضية الوقت في الشيء المفيد بدلا من تمضيته على الألعاب الإلكترونية الغير مفيدة، كما يتم تمرينه بشكل جيد على تقديم الأنشطة التعليمية والواجبات المدرسية على منصة روضتي والتي قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحتها للتفاعل وتقديم الواجبات اليومية للأطفال في روضات الأطفال، وتتلخص إمكانيات المنصة في التالي:

تقوم بتنشيط التعلم للأرقام والحروق.

يتم تبسيط المعلومات من خلال تقديم الصور.

تقوم المنصة بتنشيط حب الطفل للألوان ونشاط الإكمال.

يتم تصحيح اختيارات الطالب للتعرف على الاختيارات الصحيحة.

تتيح المنصة مشاركة الطفل للرسومات أو الأنشطة مع معلم الفصل أو أصدقائه بالمدرسة من خلال الإرسال على البريد الإلكتروني، كما هو مبيّن في الفيديو السابق.

يقوم الطفل بالدخول على wordwall.net/ar/account/login. يتم تسجيل البريد الإلكتروني واسم الطفل. تقوم المنصة بإتاحة عمل كلمة المرور.

كيفية التسجيل في منصة الأنشطة والألعاب

المنصة الإلكترونية الأولى لروضات الأطفال في المملكة وجميع دول الخليج، منصة وورد وول wordwall.net تسجيل موقع الأنشطة الإثرائية والتعلم لروضات الأطفال بالمملكة والذي يتم فيه العديد من النشاطات للطلاب تحت إشراف ولي الأمر وقد لاقت العديد من الإشادات ودخول كبير من الأطفال بالمرحلة العمرية المبكرة والتراسل فيها بين الطلاب والمعلمين أيضا.