وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى تصريح اليوم الأحد - إن الولايات المتحدة شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.
وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق فى هذا الهجوم، مؤكدا التزام واشنطن القوى تجاه الشركاء العراقيين ووقوفها مع العراق حكومة وشعبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تدين بشدة استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.