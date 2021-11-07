الولايات المتحدة تدين بشدة استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى

جدة - نرمين السيد - أكدت الولايات المتحدة إدانتها الشديدة لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، بهجوم بطائرة بدون طيار، ووصفته بأنه عمل إرهابى واضح كان موجها إلى قلب الدولة العراقية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى تصريح اليوم الأحد - إن الولايات المتحدة شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق فى هذا الهجوم، مؤكدا التزام واشنطن القوى تجاه الشركاء العراقيين ووقوفها مع العراق حكومة وشعبا.