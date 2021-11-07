البرازيل تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا و328 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووثقت البرازيل 609388 وفاة بفيروس كورونا، و21 مليونا و874324 إصابة منذ تفشى الوباء فى العام 2020.

وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة فى أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.