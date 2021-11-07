الصور الأولى من استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقى ومحاولة اغتياله

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور الأضرار التى أحدثها الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، فى أول ظهور له فى مقطع فيديو مصور عقب نجاته من محاولة الاغتيال، إن الصواريخ والمسيرات الجبانة لا تبنى أوطانا ولا تبنى مستقبلا.

وطمأن الكاظمى فى كلمته العراقيين عن وضعه الصحى مشيرا إلى أنه ومن يعمل معه بخير بعد تعرض منزله لعدوان جبان.

وأشاد الكاظمى بالقوات الأمنية والعسكرية التى تعمل على استقرار العراق وحمايته، مضيفا "ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل من أجل العراقيين".

ودعا رئيس الوزراء العراقى إلى الهدوء وضبط النفس والحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

وذكرت الخلية فى بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته فى المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتا إلى أن "الرئيس لم يصاب بأى أذى وهو بصحة جيدة."

وأضافت، أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

وعقب الهجوم الفاشل، نشر الكاظمى تغريدة على حسابه على الإنترنت طمأن فيها الشعب العراقى على وضعه الصحي.