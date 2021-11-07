روسيا اليوم : إصابة رئيس الوزراء العراقى فى محاولة الاغتيال

جدة - نرمين السيد - وفقا لـ"روسيا اليوم"، فإن "الكاظمى أصيب فى يده، والإصابة لم تكن بليغة وإنما طفيفة ولم تؤثر على حركته". وأضاف، أن "عدد المصابين من أفراد حمايته بلغ 10 أشخاص". وأدانت الولايات المتحدة اليوم الأحد محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى ووصفتها بـ"العمل الإرهابى الواضح".

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